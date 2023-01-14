Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyi söylediler bir tek adaylarını söyleyemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşuyor. https://t.co/P6Ht2CANcZ — Yeni Şafak (@yenisafak) January 14, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız. Varsın birileri 10 binlerce kilometre de benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın. Bugün de aşkla çalışarak, 780 bin kilometrekare vatan toprağını ilmek ilmek dokuyoruz.

Milletle bağını muhafaza eden her kardeşimizin önüne kapılar sonuna kadar açılır. 'Muhtar bile olamaz' manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden Cumhurbaşkanlığı makamına geldik.

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Milli iradenin “uç beyleri” olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik.

6'LI MASAYA TEPKİ

Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır.

Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar.

Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar.

Ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokma vaadiyle ortaya çıkıyorlar.

Her şeyi söylediler, bir tek adaylarını söyleyemediler.

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Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır.

Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir.

Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor