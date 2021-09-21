Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Dün yeni açılan Türkevi Binası'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul etti

Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

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