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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında vatandaşlara seslendi: Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iftar programına katıldı. Şarköy'e 2002'den bu yana devletin yaptığı yatırımları çok iyi bildiğini ifade eden Bakan Bolat, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. İftara katılan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz ? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım." dedi.

22:20 - 22/03/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki iftar programına telefonla bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'daki iftar programına telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına, telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti.

Programları kapsamında Şarköy ilçesine gelen Bolat, AK Parti İl Başkanlığının Ahmet Doğan Küçük Meydanı'nda düzenlediği iftara katıldı.

Bakan Bolat'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftara katılan vatandaşlara seslendi.

"Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım"

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazanı yarıladık. Bu arada tabii çok çok yorucu bir maratonun içerisindeyiz. Ben de bugün 2 vilayetimize gittim. Karabük'te muhteşem bir katılım vardı. Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Orası da aynı şekilde birisinde 35 bin, diğerinde 45 bin kişi meydanda toplanmıştı. Hava bana öyle geldi ki inşallah orada belediye başkanlıkları bu defa bize geçecek. Böyle bir havayı gördüm." dedi.

Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah, Şarköy'de belediyeyi alıyor muyuz? Buna hazır mıyız? Bu vesile ile Tekirdağ'ı da alıyor muyuz ? Çünkü bu müjdeyi ben sizin bu havanızda görüyorum. Bakanımız, 'şu anda iftarda 3 bin kişi var.' dedi. Böyle bir katılım olduğuna göre inşallah 31 Mart akşamı da bu müjdeyi alacağız. Tekirdağ'ı artık bu CHP zihniyetinden kurtaralım diyorum. Cüneyt kardeşimizle inşallah yeni bir dönemi Tekirdağ'da başlatalım. Bu vesileyle şu kalan kısa sürede yoğun bir çalışma yapalım. Ana kademe, kadın kolları, gençler hep birlikte bu çalışmayla inşallah Şarköy'ü de Tekirdağ'ı da alalım. Bu müjdeyi Ankara'dan duymak istiyorum."

"Göreve geldikten sonra vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştık"

Bakan Bolat da Tekirdağ damadı olduğunu ve zaman zaman Şarköy'e geldiğini söyledi.

Şarköy'e 2002'den bu yana devletin yaptığı yatırımları çok iyi bildiğini ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanımızı aradım, '3 bin kişi sizi dinlemek istiyor.' dedim. Mikrofonu isteyip sizlere seslenmek istedi. Ona söz verdik Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifak'ı kazanacak diye söz verdik. Bunun gerçekleşmesi için çalışmak lazım. Herkes oyunu kullanacak ve adaylarımızın kazanması için destek isteyecek." dedi.

Trakyalıların damatlarını çok sevdiğini aktaran Bolat, Tekirdağ damadı olarak seçimde herkesin desteğini istediklerini dile getirdi.

Vatandaşlara daha rahat bir hayat yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Göreve başladıktan sonra 30'dan fazla ülkeyle toplantılar, anlaşmalar yapmaya çalıştık. Aldığımız tedbirlerle, önlemlerle sizlere ciddi hizmetler vermeye gayret ettik. Tekirdağ'daki arkadaşlarımızla birlikte de işbirliği içinde çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştık. TMO'nun hububat alımından, Trakya Birliğin yağ fiyatının belirlenmesi ve diğer destekler gibi konuları ilgili bakan arkadaşlarımla çözmeye gayret ettim."

Programa, AK Parti Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Şarköy Belediye Başkan Adayı Görkem Gökkaya ve vatandaşlar katıldı.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize kast etmenin, vatan evlatlarına saldırmanın bedelini, bu katil sürülerine misliyle ödetiyoruz." dedi. Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gençler darbe yaparsa teslim olurum" sözlerine de sert tepki gösteren Erdoğan, "CHP'nin yeni Genel Başkanı, darbe sever çıktı. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız. Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net artık tamamen kapanmıştır. Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Başka bir yolu arayanlar karşılarında 85 milyonu bulur." dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Tekirdağ
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
9 dakika önce
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