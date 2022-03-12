Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci günündeki temasları kapsamında IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

AA

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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