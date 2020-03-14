Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında flaş koronavirüs görüşmesi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında flaş koronavirüs görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

KARŞILIKLI KARAR ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

  • İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

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