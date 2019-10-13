Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü: Barış Pınarı'nın amacı anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
HAREKAT SONRASI SURİYELİLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜLKELERİNE DÖNECEK
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.
Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.