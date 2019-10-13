Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü: Barış Pınarı'nın amacı anlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla Barış Pınarı Harekatını görüştü. Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi 13 Ekim 2019, 08:26 Son Güncelleme: 13 Ekim 2019, 08:32 AA