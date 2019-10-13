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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü: Barış Pınarı'nın amacı anlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla Barış Pınarı Harekatını görüştü. Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

HAREKAT SONRASI SURİYELİLER GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜLKELERİNE DÖNECEK

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

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