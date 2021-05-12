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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrailin saldırılarını görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'in saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrailin saldırılarını görüştü
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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