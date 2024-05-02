Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi: Ziyaret olumlu havada gerçekleşti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Ömer Çelik
1 saat önce