Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G20'de görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında 'Libya' diyaloğu: Hani gelecektin?
"Anlaştık mı?"
Gülümseten anları Fransa Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından paylaştı.