Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 (Grup 20) ülkelerinin 18. Liderler Zirvesi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bugün başlıyor. Birçok konunun ele alınacağı toplantıda ana gündem maddeleri ise Rusya-Ukrayna Savaşı ve Afrika Birliği’nin G20’ye entegrasyonu.