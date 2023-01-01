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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında 'Libya' diyaloğu: Hani gelecektin?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G-20 Liderler Zirvesi'ndeki ayaküstü görüşmesinden anları paylaştı. Erdoğan, Macron'a "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek takılırken Fransa Cumhurbaşkanı ise, "Libya meselesini konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi.

Hüseyin Berk
21:57 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G20'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G20'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında 'Libya' diyaloğu: Hani gelecektin?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Erdoğan,
"Hani gelecektin, gelmedin"
diyerek mevkidaşına takıldı.
Macron ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
, "Libya meselesini tekrar konuşabilirsek mutlu olurum. Gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim"
diyerek yanıt verdi.

"Anlaştık mı?"

Erdoğan sözlerinin devamında,
"Gel tabii, gel. Anlaştık mı?"
derken Macron ise,
"Evet, geleceğim. Kendinize dikkat edin."
ifadelerini kullandı.

Gülümseten anları Fransa Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından paylaştı.




#Recep Tayyip Erdoğan
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#Cumhurbaşkanı
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