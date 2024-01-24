PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik.

Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Enerji alanında biz işimizi geliştirmek adına doğalgaz ve petrol olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme karar aldık. Ulaşım yolları hususunda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. İki ülke arasında geçmişe dayalı ilişkileri göz önünde bulundurarak, kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atabiliriz. Biz terörle mücadelede önemli adımlar attık. İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadelede herhangi bir tereddütte bulunmamıştır. Serdar Süleymani kendisi terörle mücadelede bir kahramandı. Biz çok şehit verdik. ABD seçim kampanyalarında 'IŞİD'i biz kurduk ve destekliyoruz' dediler. Terör örgütleri, Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir. Terörizmle mücadelede en önemli yöntem bölge ülkelerin işbirliğidir. Türkiye'nin güvenliği, bizim güvenliğimizdir. İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir.