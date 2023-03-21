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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı telefonda görüştü: Mescid-i Aksa'nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Mescid-i Aksa’nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini ifade etti.

14:11 . 21/03/2023 Salı
AA
Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Herzog'a, sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

#Erdoğan
#Herzog
#İsrail
#Mescid-i Aksa
38 dakika önce
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