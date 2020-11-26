Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.
"Ayrılmaz bir bütünüz"
- Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim @TamimBinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.
Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz. 🇹🇷 🇶🇦 https://t.co/2cLzNFCwbK
Bugün Katar Emiri, değerli kardeşim @TamimBinHamad ve heyetiyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attık.