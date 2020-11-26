Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesi: Türkiye - Katar anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak bugünkü görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Katar Emiri Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Katar Emiri Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
GÜNDEM
Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması

"Ayrılmaz bir bütünüz"

  • Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
İsraili sel vurdu

İsrail'i sel vurdu

​200 sivil tahliye edildi.
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

​​Sivasspor, İstanbul'da Karabağ'a konuk oluyor.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Karantinadaki oğluna giderken tedbirlere uymayanları görünce...
Ayrılmaz bir bütünüz

Ayrılmaz bir bütünüz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Vaka sayısı ve ölü sayısı artıyor.
İş dünyasıyla <br>görüşmeler başlıyor

İş dünyasıyla
görüşmeler başlıyor

​Dolmabahçe'deki görüşmeler basına kapalı olacak.

Fransa'da polis terörü

Fransa'da polis terörü

​Siyahi adamı 15 dakika boyunca öldüresiye dövdü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.