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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Sani 'İsrail-İran gerilimini' görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İslam dünyası birlik ve gayretlerini artırmalı" dedi.

20:09 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:49 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Gazze çağrısı: "İslam dünyası birlik ve gayretlerini artırmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

"İsrail bir an önce dizginlenmeli"

Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail'in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
#Katar
#İsrail
#İran
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