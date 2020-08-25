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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Malazgirt Zaferinin 949 yıl dönümü için Ahlata geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü için Ahlat'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı

BAHÇELİ DE AHLAT'TA

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayolu ile Bitlis’in Tatvan ilçesine geldi. Burada Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, MHP Bitlis il ve Tatvan ilçe teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli, kahvaltı sonrası bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Ahlat ilçesine geçti. Burada Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılanan MHP Lideri Bahçeli ve beraberindekiler dinlenmek üzere Ahlat Gençlik Merkezi’ne geçtiler.

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