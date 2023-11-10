Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan Özgür Özel'in gerginliği dikkat çekti: Akıllara Kılıçdaroğlu geldi

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.





Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.









İlk temas





Diğer yandan törende bir ilk de yaşandı.





4-5 Kasım'da yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez selamlaştı.





Cumhurbaşkanı, alana geldikten hemen sonra protokoldeki isimleri selamlarken Özel ile de tokalaştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişimden önce ağır itham ve hakaretlerle kendisine saldıran Kılıçdaroğlu ile aynı ortamda bulundukları törenlerde tokalaşmıyordu.





Ancak Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğü anda yaşadığı gerilimi yansıtan fotoğrafı hafızalardaki yerini halen koruyor.









"Bunların birbirinden farkı yok"





Bu verilen ilk kareden sonra Cumhurbaşkanı'nın, Özbekistan ziyareti sonrasında CHP ve Özel hakkında verdiği taze mesajlar akıllara geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişime ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:





Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim. Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor.





Şimdi bunlar hala Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim havasındalar. Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek. Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır. Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır.





Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez.







