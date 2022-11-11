Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov görüştü
Berdimuhamedov - Erdoğan

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de Berdimuhamedov ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı’ takdim edildi: Büyük bir onur duyuyorum
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı’ takdim edildi: Büyük bir onur duyuyorum

KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi
GÜNDEM
KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi

Türk devletleri zirvesinde samimi sohbet
FOTOĞRAF 8
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana, Özbekistanın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih edildi. Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezinde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.
Title
Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.
Title
Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Dünyası Ali Nişanını Erdoğan`a takdim etti.
Title
Title
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanındaki ağaç dikim törenine iştirak etti.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Title
Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistanda ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.
Title
Türk devletleri zirvesinde samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" tevcih edildi. Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Macaristan Başbakanı Orban ile sohbet etti. Daha sonra liderler Semerkant şehrinde Registan Meydanı'nı ziyaret edip, ağaç dikme törenine katıldı.
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Bugün ülke genelinde saat 18.57de deprem tatbikatı yapılacak

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

Gaziantep'teki feci kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.