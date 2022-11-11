Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de Berdimuhamedov ile görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı’ takdim edildi: Büyük bir onur duyuyorum GÜNDEM KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana, Özbekistanın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Türk Dünyası Ali Nişanı tevcih edildi. Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezinde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti. Erdoğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti. Ebedi Şehir Kongre Merkezi`nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Dünyası Ali Nişanını Erdoğan`a takdim etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanındaki ağaç dikim törenine iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistanda ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi. Türk devletleri zirvesinde samimi sohbet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı 'Türk Dünyası Ali Nişanı' tevcih edildi. Erdoğan, 'Ebedi Şehir' Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Macaristan Başbakanı Orban ile sohbet etti. Daha sonra liderler Semerkant şehrinde Registan Meydanı'nı ziyaret edip, ağaç dikme törenine katıldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2072719'); PID2.render('pid#comment-count-2072719'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder