Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi: Ara buluculuk görevi üstlenmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konularında sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. Esir değişimine ilişkin çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.



