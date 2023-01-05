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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi: Ara buluculuk görevi üstlenmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış için ara buluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde esir değişimi çalışmalarının devam ettiğini, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda diplomatik katkı sağlayabileceklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi: Ara buluculuk görevi üstlenmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konularında sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. Esir değişimine ilişkin çalışmalarının da devam ettiğini belirten Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.
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