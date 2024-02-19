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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Konuk Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Aliyev'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

14:42 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:10 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#İlham Aliyev
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