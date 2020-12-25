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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 4.5 milyon aşı gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin aşısının pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini belirten Erdoğan, "İlk etapta 4.5 milyon aşı gelecek. Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca yılbaşındaki sokağa çıkma yasağında gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayan Erdoğan, "Otellerde, villalarda partilere izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

cuma namazını Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin'in açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir" dedi.


İlk olarak Çin ve Almanya var

Erdoğan, Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşılarıyla ilgili soruya da, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız" cevabını verdi.

Vatandaşa aşı çağrısı

"Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı Ayasofya'da açıklamıştım" diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır" dedi. Erdoğan, "Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim" diye konuştu

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"Yılbaşı eğlencelerine müsaade etmemiz mümkün değil"

"Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" sorusuna ise Erdoğan şöyle cevap verdi: "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

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"İsrail'in tavrını kabul etmemiz mümkün değil"

Bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla sorunlar olmasa İsrail ile ilişkiler başka olabilirdi. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in tavrını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim adalet ve toprak bütünlüğü anlayışımıza uymaz. Ayrıştığımız noktadır. Gönül arzu eder ki, İsrail ile ilişkiler daha iyi olsun.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Yaklaşık 40 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu hakkında da konuşan Erdoğan,"Koronavirüs tedavisi gören Oğlu Hüseyin ile her gün görüşüyorum, bilgi alıyorum. Maalesef inişli, çıkışlı durumlar oluyor." dedi.

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