Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Beş bakanlıkta çok sayıda atama var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'nin tek başına üsteneceği bir iş değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Afganistan'da istikrarın sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili ise, 'Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Tek başına Katar ya da Türkiye'nin üstleneceği bir iş değil' dedi.