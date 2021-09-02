Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Beş bakanlıkta çok sayıda atama var
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Beş bakanlıkta çok sayıda atama var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hakem Kurulu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Beş bakanlıkta çok sayıda atama var
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Müfettiş Abdulsamet Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliğine Vergi Müfettişi Serdar Akın atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay getirilirken, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi ile Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu bu görevlerinden alındı.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

Cumhur’un baraj kararı yüzde yedi
GÜNDEM
Cumhur’un baraj kararı yüzde yedi

Fahiş fiyata karşı yasa: Gıda enflasyonuna önlem yolda
EKONOMİ
Fahiş fiyata karşı yasa: Gıda enflasyonuna önlem yolda

Üretimle yüzde 21.7 büyüdük
EKONOMİ
Üretimle yüzde 21.7 büyüdük
Abone Ol Google News
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.
Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı

"Anlayan anlıyor cirom 2 bin TL arttı"

​Bu yazıyı dükkanına astıktan sonra ticari hayatı değişti...
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ile ilgili açıklama

MEB yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

​Barış Pınarı bölgesinde en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.