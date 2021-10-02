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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda vali ve emniyet müdürünün ataması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda vali ve emniyet müdürünün ataması yapıldı
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Geçen ay AFAD Başkanlığına atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı.

Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

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