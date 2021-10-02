İşte CHP şeffaflığı: İzmit'te ihalesiz kıyak

YUSUF ÖZDEMİR

Seçim öncesi bir kuruşun dahi hesabının yapılacağını ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ihalelerin kamuoyu önünde canlı olarak gerçekleştirileceğini belirten CHP, yönettiği belediyelerde ihalesiz iş dağıtıyor. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu 2020 yılı raporuna göre, CHP’li belediye geçen yıl doğrudan temin yöntemiyle ihale yapmadan 26 milyon liralık iş verdi. Belediyeden bu şekilde iş alan şirketlerin çoğunun, Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği 31 Mart 2019’dan sonra kurulan şirketler olduğu da denetim raporuna yansıdı.

Haydar Akar

Harun Yıldızlı

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ÇOĞU CHP’LİLERİN ŞİRKETİ

İzmit Belediyesi’nden ihalesiz iş alanlar arasında, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın kardeşi ve CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın yeğeni de bulunuyor. Aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Akar’ın kardeşi Hakan Akar’ın sahibi olduğu İzen Tur’un 217 bin 347 lira, Harun Yıldızlı’nın yeğeni Berkay Dorukhan Yıldızlı’nın sahibi olduğu BKG Ticaret’in ise CHP’li belediyeye 313 bin 217 liralık fatura kestikleri denetim raporunda yer aldı.

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İDDİALAR MAKSATLIYMIŞ

Belediyeden CHP milletvekilinin kardeşi ile CHP il başkanının yeğenine ihalesiz iş verilmesine “İddialar maksatlı” demekle yetinen CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 26 milyon liralık doğrudan teminli ihaleleri alan firmaların seçim sonrası kurulmuş olmalarını ise şu sözlerle savundu: “Bir firmadan alışveriş yapmak için o firmanın eskimesini beklemek zorunda değiliz. Firma hangi yıl kurulmuş olursa olsun, belediyeler doğrudan alımlarda firmalara kuruluş sormaz.”