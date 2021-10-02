​Yeni anayasa en güzel 2023 hediyesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti.
OĞUZHAN ASİLTÜRK MESAJI
Erdoğan, Milli Mücadele’nin öncüsü ve bilfiil yürütücüsü olan Meclis’in kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatıyla ülkeye, millete hizmet eden tüm mensuplarını tazimle yadettiğini söyledi. Erdoğan, “Bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk’e de Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:
ANAYASA TEKLİFLERİNİZİ PAYLAŞIN
- Ülkemize, tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin Meclis’imiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Meclis’imizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Meclis’te grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz.
TÜRKİYE’YE KİNİ UNUTMAYACAĞIZ
30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Biz de ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve onu destekleyen Türkiye’ye yönelik buram buram kin ve nefret kokan tutumları asla unutmayacağız. Biz kardeşliğin, dostluğun yoldaşlığın kadrini kıymetini bilen bir ülkeyiz.
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
- Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik utancı ne soykırım ayıbı ne de haksızlık ve adaletsizlik vardır. Bunun için her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gererek gidiyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ tespitimizin benimsenmesinin sebebi budur.
MÜLTECİ SORUNU
Artık 10’uncu yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde, uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken, birkaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan, insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM sözleşmelerini de çiğnemektedirler. Akdeniz’in karanlık sularında her yıl kaç bin kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulamıyor. Avrupa’da kaybolan on binlerce çocuğun akıbeti hala meçhul.
ESED’İ DESTEKLİYORLAR
- Birileri hala halkıyla kavgalı rejimi desteklemeyi sürdürmektedir. Herkesin kendi ajandasını hayata geçirme peşinde koştuğunu biliyoruz. Sırf bunun için hakkın ve hakikatin yanında yer almak boynumuzun borcudur.
BAŞKA TÜRKİYE YOK
Türkiye, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir vizyon belirlemiştir. 2023 hedefleri, bu vizyonun ilk durağı olacaktır. Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönüşen bu vizyonu, Meclisimizden başlayarak hiçbir ayrım gözetmeksizin, ülkemizin tüm fertleriyle hep birlikte sahiplenmeliyiz. Çünkü hiçbirimiz için başka Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka vatan yok. Hiçbirimiz için başka devlet yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok.
REZERV 122 MİLYAR DOLAR
- Türkiye’nin son 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervlerimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.
FİYATLARDA KEYFİLİK UYARISI
Gıda tarafında, gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemi’dir. Rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.
Kürt sorununu çözdük
- Türkiye’nin, kendine, demokrasisini ve kalkınmasını güçlendirerek korumak suretiyle bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir vizyon belirlediğini belirten Erdoğan, “Tehditleri kaynağında bulup yok etme esasına dayanan güvenlik anlayışımla sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına ‘Kürt sorunu’ denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza bizzat söz verdiğimiz şekilde ret ve inkarı, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak geri kalmışlık zincirini nasıl kırdıysak, bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz.” dedi.
CHP ve HDP’den saygısızlık
- -İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel Kurul’u locadan izledi.
- -4 partinin lideri Genel Kurul’daydı. Bakanlar tam kadro katıldı.
- -Genel Kurul’a dev ekranlar yerleştirildi.
- -Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul’a girdiğinde AK Parti ve MHP grubunun yanısıra İYİ Parti grubu da ayağa kalktı.
- -HDP İstiklal Marşı okunurken eşlik etmedi.
- -TBMM’de yapılan yeni düzenleme ile eski Bakanlar Kurulu sıralarının bulunduğu yere 5 masalı koltuk ve arkasına da bir sıra sandalye konulmuştu. Bu sandalyelerin kaldırıldığı görüldü.