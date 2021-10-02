​Yeni anayasa en güzel 2023 hediyesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in 27’nci Dönem 5’inci Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitap etti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK MESAJI

Erdoğan, Milli Mücadele’nin öncüsü ve bilfiil yürütücüsü olan Meclis’in kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatıyla ülkeye, millete hizmet eden tüm mensuplarını tazimle yadettiğini söyledi. Erdoğan, “Bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk’e de Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölünerek büyüyemeyiz parçalanarak güçlenemeyiz TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için özel gündemle toplandı. Meclis'te milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönüşen bu vizyonu TBMM'den başlayarak ülkemizin tüm fertleri ile hep birlikte sahiplenmeliyiz. Hiç birimiz için başka Türkiye yok. Başka vatan, başka devlet, başka gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz. Parçalanarak güçlenemeyiz, husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz. Saplantılara sarılarak demokrasimizi ilerletemeyiz. Dünyanın gittiği istikamet farklılıklarımızı değil müştereklerimizi öne çıkararak birbirimize daha sıkı kenetlenmemiz gerektiğini gösteriyor' dedi. BiP'te paylaş

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ANAYASA TEKLİFLERİNİZİ PAYLAŞIN

Ülkemize, tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin Meclis’imiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Meclis’imizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Meclis’te grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine gideceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmekte kararlı olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine de kararlılıkla gideceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE’YE KİNİ UNUTMAYACAĞIZ

30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan toprakları ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Biz de ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. İşgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren bir ülkeye ve onu destekleyen Türkiye’ye yönelik buram buram kin ve nefret kokan tutumları asla unutmayacağız. Biz kardeşliğin, dostluğun yoldaşlığın kadrini kıymetini bilen bir ülkeyiz.

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DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR

Ülke ve millet olarak geçmişimizde ne sömürgecilik utancı ne soykırım ayıbı ne de haksızlık ve adaletsizlik vardır. Bunun için her yere alnımız ak bir şekilde göğsümüzü gererek gidiyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin çarpık yapısını eleştirmek için ortaya koyduğumuz ‘Dünya 5’ten büyüktür’ tespitimizin benimsenmesinin sebebi budur.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili konuşan Erdoğan, 'Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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MÜLTECİ SORUNU

Artık 10’uncu yılını geride bıraktığımız Suriye krizinde, uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu gördük. Türkiye tek başına 4 milyon mazluma kollarını açarken, birkaç bin mülteci karşısında paniğe kapılan, insanlıktan uzak davranışlar sergileyenler oldu. Bu insanlık dışı tutumun sahipleri BM sözleşmelerini de çiğnemektedirler. Akdeniz’in karanlık sularında her yıl kaç bin kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulamıyor. Avrupa’da kaybolan on binlerce çocuğun akıbeti hala meçhul.

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adına Kürt sorunu denen meseleyi biz çözdük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. Yapılan en büyük hizmetlerden birinin de güvenlik stratejisini değiştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Sınırlarımızın dibinde bir veya bir kaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde ret, inkar politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Diyarbakır annelerinin şanlı direnişleri ile terör örgütünü tir tir titrettikleri bir dönemi başlattık.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ESED’İ DESTEKLİYORLAR

Birileri hala halkıyla kavgalı rejimi desteklemeyi sürdürmektedir. Herkesin kendi ajandasını hayata geçirme peşinde koştuğunu biliyoruz. Sırf bunun için hakkın ve hakikatin yanında yer almak boynumuzun borcudur.

BAŞKA TÜRKİYE YOK

Türkiye, bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir vizyon belirlemiştir. 2023 hedefleri, bu vizyonun ilk durağı olacaktır. Artık siyasi olmaktan çıkıp milli hedefler haline dönüşen bu vizyonu, Meclisimizden başlayarak hiçbir ayrım gözetmeksizin, ülkemizin tüm fertleriyle hep birlikte sahiplenmeliyiz. Çünkü hiçbirimiz için başka Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka vatan yok. Hiçbirimiz için başka devlet yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok.

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OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılış programında konuştu. Yeni anayasa çalışmalarının öneminden bahseden Erdoğan, 'Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.' ifadelerini kullandı.

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REZERV 122 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin son 19 yılda elde ettiği her kazanım gibi ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervlerimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.

FİYATLARDA KEYFİLİK UYARISI

Gıda tarafında, gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemi’dir. Rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

Kürt sorununu çözdük

Türkiye’nin, kendine, demokrasisini ve kalkınmasını güçlendirerek korumak suretiyle bölgesinde ve dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlayacak bir vizyon belirlediğini belirten Erdoğan, “Tehditleri kaynağında bulup yok etme esasına dayanan güvenlik anlayışımla sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına ‘Kürt sorunu’ denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza bizzat söz verdiğimiz şekilde ret ve inkarı, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak geri kalmışlık zincirini nasıl kırdıysak, bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz.” dedi.

Genel Kurul’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis Başkanlık Divanı’nın arkasında 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Meclis Başkanlık Divanı’nın yanısıra bakanlar da katıldı.

CHP ve HDP’den saygısızlık