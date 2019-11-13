Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İşten ayrılmak zorunda kalan sözleşmeli personellere geri dönüş müjdesi Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeninin yanı sıra memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden personeller istediği takdirde ayrıldıkları kurumlarda yeniden hizmete alınacak.

Haber Merkezi 13 Kasım 2019, 09:17 Son Güncelleme: 13 Kasım 2019, 09:23 AA