Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi: İngiltere Başbakanı Johnson ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

'TÜRKİYE İLAVE BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederken halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

OYNAT 03:02 Dünyanın en zengin 'fakir' ülkesi: Afganistan Afganistan, Orta Asya'da yer alan ve denize sınırı olmayan bir ülke. Her ne kadar Orta Asya'da yer alsa da, kültürel bağlardan dolayı Orta Doğu'da yer aldığı da kabul ediliyor. Ülke halkının yüzde 99'u Müslüman ve bu nüfusun yüzde 80'i Sünni, yüzde 19'u Şii Müslüman. Ülkenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Yer altı bakımından zengin olan bu ülkede nüfusunun üçte ikisi günde iki doların altında yaşıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder