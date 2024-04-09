Cumhurbaşkanı Erdoğan Iraklı mevkidaşı Reşid ile görüştü: Terörle mücadele ele alındı

Müslüman dünyası yarın Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesinde mevkidaşlarıyla telefon görüşmelerinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Terörle mücadele ele alındı
Görüşmede, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı.
Ramazan Bayramı’nı tebrik etti
İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.