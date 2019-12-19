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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamlamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi’nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır." dedi.

"Bunların hiçbirisine boyun eğmedik"

Erdoğan:, "Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik." ifadelerine yer verdi.

"Onlar üzerimize geldikçe biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5'ten büyüktür diyoruz." diye konuştu.

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