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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

14:56 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Moncloa Sarayı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez ikili görüşmeye geçti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-İspanya İş Forumu'nda dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ile ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştireceğiz. Hükümetler arası zirve toplantısının temel sütunu bu. Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, 'Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız." diyerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 37 bin insanın göz göre göre katledildiği Gazze'deki mezalime karşı tavrını takdir etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
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#İspanya
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