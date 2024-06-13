Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı örnek olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Bugünkü görüşmelerle önemli adımlar attık. İkili ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik.





İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedef 25 milyar dolar avroya ulaşmak.





Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz.





Türkiye AB ilişkilerini de ele aldık. İspanya Türkiye'nin AB'ye katkılarını en idrak eden, üyelik sürecimize en önemli katkıyı veren dostlarımızdan.









Savunmada iş birliği: Yeni uçak gemisi





Savunma sanayiinde bir dayanışma adımı attık TCG ile. Şimdi bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık. Daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Bu çalışmayı yürütüyoruz. İHA'ların birlikte yapılabilecek adımlarını atıyoruz. Dünyada birçok ülke çok çok ileri adımlar attı. Türkiye de daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İspanya ile işbirliğimiz olacak.









Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığını da görüştük. Avrupa'daki tablo endişelerimizi artırdı. Rusya Ukrayna savaşı da gündemimizde yer aldı. Ukrayna için kapsamlı bir barışın tesisinin müzakerelerle mümkün olduğunu bir kez daha dile getirdim.





Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları odağımızdaydı.





"İspanya'nın Filistin kararı örnek olmalı"





İspanya'nın Filistin devleti kararı çok mühimdir. Örnek teşkil etmelidir.





Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına teşekkür ediyorum.





Küresel vicdanın harekete geçmesinde Sanchez'in çok katkıları oldu, birlikte çalışmaya devam edeceğiz.





Kalıcı ateşkes ve insani yardım temel önceliğimizdir. Adil ve kalıcı barışı sağlayacak akan kanı durduracak hem Gazze dahil Filistin topraklarına huzur getirecek kararı olumlu değerlendiririz. Önemli olan barış odaklı ve samimi şekilde ele alınması. Kağıtlarda kalmaması.





BM genel kurulunda yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla acil ateşkes kararını ortaya koydular..









"BM İsrail'e baskı yapmalı"





Ülkelerin meydanlarında insanlar seslerini duyurdu. İsrail'in Filistin'de bildiğini okuma kararı kendisini bitirmeye doğru götürüyor. BM İsrail'e baskı yapmalıdır.





Dünya'nın kaderi 5 ülkenin elinde maalesef. Bu 5 ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Bir tanesi devamlı İsrail'in yanında yer alıyor.





"Bir Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor"





40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş, çocuklar, kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş, hiç umurlarında değil.





Bir Sanchez tek başına çıkıp bayrağı açıyor. Hemen arkasından 2 Batı ülkesi katılıyor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım.





150'ye yakın medya mensubu öldürdü, buna devam mı diyelim?





Bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. İsrail acımasız şekilde katliamlarına devam ediyor. Amerika'nın duruşu bizi ciddi manada üzmektedir.





Demirtaş sorusuna tepki





İspanyol gazetecinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın dava süreçlerine ilişkin Erdoğan şunları söyledi:





"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu isimlerle ilgili hukuk devletimiz kararlarını vermiştir. Bu isimlerden bir tanesi, 100 kişinin ölümüne neden olmuş, birçok kez terör estirmek suretiyle Güneydoğu'da ölümlere neden olmuştur.





Bir basın mensubunun bu teröristleri savunması düşündürücüdür.





Hukuk neyi emrediyorsa bizler yerine getiririz. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Bu bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle devam edecektir."





Sanchez ise şunları söyledi:





İşbirliğini 25 milyar liraya çıkarmaya kararlıyız. Türkiye'de faaliyet gösteren 700'den fazla şirket var.





İki ülke NATO altında uçaksavar bataryası bulunduruyor. Türkiye AB arasındaki yapıcı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.





Göçler, stratejik konularda diyalogun yeniden başlaması için tekliflerde bulunduk. İspanya bu iletişimin gelişmesini teşvik etti.





"Türkiye ile Gazze konusunda ortak görüşü paylaşıyoruz"





İki ülke de barışa odaklı çalışmaya devam edecek. Türkiye ile Gazze konusunda kalıcı ateşkes, insani yardım, rehineler konusunda ortak görüşü paylaşıyoruz.





İki devletli çözüm barış için acil ihtiyaçtır. Ukrayna ve Filistin'de barışı destekliyoruz.





Bugün Türkiye ile 13 anlaşmayı imzaladık, çok farklı alanlarda işbirliği yapıyoruz.





11 anlaşma imzalandı





Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.





Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.





İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:





"- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı





- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı





- Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı





- Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı





- Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası





- Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarına dair STWC unvanlarının tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı





- Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon





- Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı





- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı





- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı





- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"





Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.





Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.











