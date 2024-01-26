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İsrail ceza alsın diye çaba göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı tebrik ederek İsrail aleyhine açtıkları davada terör devletinin hak ettiği cezayı alması için Türkiye'nin azami çaba göstereceğini iletti.

Haber Merkezi
04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 04:35 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin, bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.


Operasyona devam mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2024 yılının ilk toplantısı olan MGK’nın ana gündemi ise terörle mücadele oldu. MGK sonrası yayımlanan bildiride bildiride, "Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilmiştir. Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır" denildi.


SAVUNMADAN UZAYA KARARLILIK SÜRECEK

"Savunma sanayiindeki başarımızın yanı sıra uzayda attığımız adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımlarımızın, kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır" denilen bildiride "Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını Montrö rejimi çerçevesinde titizlikle sürdürerek muhafaza edeceği ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bildiride Gazze de unutulmadı: "Gazze'de işlenen insanlık suçlarına engel olamayan uluslararası sistemin ıslah edilmesinin, küresel barışın sağlanması bakımından aciliyet arz ettiği belirtilmiştir."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
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