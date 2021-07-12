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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü: Temas ve diyalog sürsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Yitzak Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Yitzak Hertzog
Yitzak Hertzog

Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi.

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

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