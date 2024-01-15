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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Başkanlığını ve Ankara'daki yeni AK Parti Konferans Salonu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçerek yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.

21:35 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:58 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra yeni AK Parti Konferans Salonu'na geçerek incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan yeni AK Parti Konferans Salonu'nu inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçerek yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.



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