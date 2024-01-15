Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Başkanlığını ve Ankara'daki yeni AK Parti Konferans Salonu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra yeni AK Parti Konferans Salonu'na geçerek incelemede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan yeni AK Parti Konferans Salonu'nu inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçerek yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.