Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Başkanlığını ve Ankara'daki yeni AK Parti Konferans Salonu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katıldı. ''Türkiye, oyun kurucudur'' diyen Erdoğan, ''Son dönemde ülkemizin küresel siyasette artan varlığı ile ilgili pek çok makale, kitap yayınlanıyor'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Ülkemizde eksen kayması yaşanmadı, uzun arayışlar sonrası ülkemiz asıl ekseni buldu, bu eksenin adı 'Türkiye Ekseni'dir'' ifadelerine yer verdi.