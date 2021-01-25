Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulda 15 milyon konutun dönüşümü 5 yılda tamamlanacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yılda tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının 10 milyon metrekare alana yayıldığını belirten Erdoğan, "Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. Malatya'da 1195 konutun hizmete sunulduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk." diye konuştu.

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"Kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareye yayıldı"

İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
OYNAT 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'da bin 195, Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha ailelerimize teslim ettik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. burada bir takım açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Elazığ'da 4 bin 767 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin yeni konutun inşasına karar verdik.

Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.' ifadelerini kullandı.


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İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor
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İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor

Deprem felaketinin ardından Elazığ'a bir yılda 8 bin konut
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı.
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Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edildi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek.
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Böylelikle yıl içinde 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konutun da haziran ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor.
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Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200'e yakın konut tamamlandı.
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Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelendi. 4 bin 764 binanın da yıkımı gerçekleştirildi.
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Elazığ’da inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
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Deprem felaketinin ardından Elazığ'a bir yılda 8 bin konut
Geçen yıl meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'da yeni konutlar hızla tamamlanıyor. 6 ayda 2 bin 500, 1 yılda 8 bin konut inşa edildi. 12 bin konut ise 6 ayda tamamlanacak ve böylece 20 bin konutluk deprem dönüşümüne imza atılacak.

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