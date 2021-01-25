Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yılda tamamlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının 10 milyon metrekare alana yayıldığını belirten Erdoğan, "Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. Malatya'da 1195 konutun hizmete sunulduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk." diye konuştu.
"Kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareye yayıldı"
İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." ifadelerini kullandı.