Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yılda tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu. Malatya'da 1195 konutun hizmete sunulduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk." diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak

"Kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareye yayıldı"

İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti.

ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'da bin 195, Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha ailelerimize teslim ettik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi. burada bir takım açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Evleri yıkılan vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa etmek için kolları sıvadık. Elazığ'da 4 bin 767 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ'da 20 bin, Malatya'da 6 bin yeni konutun inşasına karar verdik.



Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.' ifadelerini kullandı.

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