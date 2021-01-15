Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Conte görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İtalya'nın, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, AB'yi Doğu Akdeniz'de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan aşı soruldu: Herhangi bir yan etki yok, evelallah sapasağlamım
OYNAT 00:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan aşı soruldu: Herhangi bir yan etki yok, evelallah sapasağlamım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, aşının yan etkisini gördünüz mü sorusuna' Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız.' diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan finans dünyasına seslendi: Bana yüksek faizle değil yatırımla gelin
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan finans dünyasına seslendi: Bana yüksek faizle değil yatırımla gelin
Abone Ol Google News
Kulağını ısırdılar

Kulağını ısırdılar

​Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla aradı.
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
WhatsApptan geçenler BiPidaha güvenli buluyor

WhatsApp'tan geçenler BiP'i
daha güvenli buluyor

​Areda Survey'den yeni araştırma.
Randevusu olanlar<br>muaf tutulacak

Randevusu olanlar
muaf tutulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine ek genelge.

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

​"Aşıda herhangi bir yan etki yok ikinci dozu da olacağım."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.