Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı

Bakan Özer: Okul öncesi eğitimde bir yıl tamamlanmadan hedefimize ulaştık



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında okullaşma oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak son bir yıl içinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranını OECD ortalamasına çıkarmak için yola çıktık.' diyen Bakan Özer, 'Biz yola çıktığımızda Türkiye genelinde 2 bin 782 anaokulu vardı. Bir yıl tamamlanmadan 5 bin 541 bağımsız anaokulunu yaptık. Yani bir yılda hedefimize ulaştık.' ifadelerini kullandı.



