Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerden kazandığı tazminatı bağışladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerden kazandığı tazminatı bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yazılı açıklamasında, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.

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Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.

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