Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınıyla görüştü: Bunların alnını karışlarız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın 1997’de Bingöl Gözer Köyü yaylasında şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e küfür etmesi olayının ardından, şehidin Adana Kozan’da yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren’i ziyaret etti.

"Bunların alnını karışlarız"

Ömer Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanın Erdoğan, görüşmede, şunları söyledi:

"Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Tabi arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz."

OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'li Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınıyla görüştü: Bunların alnını karışlarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının diğer kardeşi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü. Türkkan'ın parlamentoda yeri olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken de ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı. İkincisi bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması" diye konuştu.

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"Tek dileğimiz bunun milletvekilliği düşsün"

Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz de budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz" dedi.

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Çelik: Tüm şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ziyaretinde, şehit İsa Gümren’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

Ömer Çelik, program dolayısıyla bulunduğu Kozan’da şehidin bir diğer kardeşi olan Ahmet Gümren’in ikamet ettiğini öğrenince kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

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Şehidin ailesine yapılan bu çirkin saldırının milletin tamamına yapıldığını belirten Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, tüm şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu, affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Tabi bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor.

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Orada bile bir üste çıkma gayreti, bir pişkinlik söz konusu oluyor. Bu tabi çok üzücü bir şey, herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Biz her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Buradaki ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."

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