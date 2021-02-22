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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: 5 bin deprem konutu bu yaz teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de deprem konutlarının temel atma törenine katıldı. Etaplar halinde 5 bin konutun teslim edileceğini söyleyen Erdoğan, "Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Bayraklı'ya geçerek, Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılışı için düzenlenen törene katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ağustos ayında teslim edilecek

Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız.

  • Son 8 yıldır İzmir’de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

Depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda kalmasını sağlayacak bir alan olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapıp teslim edeceğiz.

İzmir Körfez Geçişi projesinin etütleri bitti

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  • İzmir Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar Otagar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize yakışan bir hizmet projesi olduğunu düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan menderes Havalimanı’nı baştan sona yeniledik ve şu anda hizmetinizde."

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