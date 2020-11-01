Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını yağışlar bastırmadan saracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu’nda AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, İzmir'deki depremde evini kaybedenlerin yeni konutlarına kavuşturulacağını söyledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/RpQMbfhVUJ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2020

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İzmir’de gerçekleşen depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmirli kardeşlerimiz şu anda 58 vefat, 896 yaralı var. Bunların 200 kadarı tedavi altında. Bunun dışındakiler ise taburcu edildiler.

Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

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"Evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız"

İzmir depreminde evlerinde kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah yeni konutlarına kavuşturacağız. Enkazların kaldırılmasının ardından çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumların tüm ekip ve imkanlarıyla gereken her şey yapılıyor.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

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Ayrıntılar geliyor...

OYNAT 00:59 Mucizenin görüntüleri: Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı. Kurtarılan kişinin isminin Ahmet Fatih Ağar olduğu öğrenildi.

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