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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını yağışlar bastırmadan saracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu’nda AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, İzmir'deki depremde evini kaybedenlerin yeni konutlarına kavuşturulacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İzmir’de gerçekleşen depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum. İzmirli kardeşlerimiz şu anda 58 vefat, 896 yaralı var. Bunların 200 kadarı tedavi altında. Bunun dışındakiler ise taburcu edildiler.

Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

"Evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız"

İzmir depreminde evlerinde kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah yeni konutlarına kavuşturacağız. Enkazların kaldırılmasının ardından çalışmalara başladık. Bakanlık ve kurumların tüm ekip ve imkanlarıyla gereken her şey yapılıyor.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.

Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.


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