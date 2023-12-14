Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda görüşmede ikili ilişkiler ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiği belirtilen paylaşımda bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söylediği kaydedildi.

Görüşmede, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması yönünde hatırlatmada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmede İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile F-16 konusun ele alındığı da aktarıldı.

"ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabilir"

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde F-16 konusu da ele alındı."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 14, 2023







