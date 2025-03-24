Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ukrayna'daki ilgili savaşla ilgili son gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz.
Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı dile getirilmeye başlandı. Avrupalı dostlarımız Türkiye ile ilişkilerin önemini anlıyor."
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
#Canlı yayın