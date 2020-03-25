Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi telekonferans üzerinden topladı: Kararlı olacağız başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleyle ilgili yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyor. Kabine üyeleriyle telekonferansla görüşen Erdoğan, koronavirüsle mücadelede atılan adımlarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla video konferans yoluyla yaptığı görüşmeleri içeren videoyu paylaştı.

EŞ GÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Paylaşımında, “Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı görüşmelerin yer aldığı video, 6 dakika 51 saniye sürüyor.

Elektrik ve doğalgaz kapatılamaz

Fuat Oktay

Videoda ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yapılan görüşme yer aldı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, esnek çalışma modelinin 2011’de çıkarıldığını, 9 yıl aradan sonra yeniden uygulamaya sokulduğunu hatırlattı. Çeşitli ürünlerin yurt dışına kaçırılması konusuna değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Bunun da biliyorsunuz bizim yasalarımızda yeri yok.”

BU KONUDA KARARLI OLACAĞIZ

Görüşmede, Fuat Oktay ile turizm konusunu da ele alan Erdoğan, “Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şu anda Hazine, Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da sürekli görüşme halindeler, görüşüyorlar” dedi. Erdoğan, enerji konusunda atılacak adımlar konusunda da şunları söyledi: “Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda, yani bu konuyu masaya yatırmanızda da fayda olur. Yani bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet, sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, işi götüreceğiz.”

Okullara Bilim Kurulu karar versin

Ziya Selçuk

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde, “Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, “Rabb’im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız” diye konuştu.

TATİLİ UZATMAK İSTERİZ

Ziya Selçuk’un “Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?” sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi: “Doğrusu Bilim Kurulu’yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu’nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu ‘Uzatılmasında fayda var’ diyorsa ona uyalım ama ‘Bir hafta yeter’ diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var.”

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Bağlantı yaptık parasını ödedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Koca ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Çin’de sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık parasını ödedik” bilgisini verdi.

Toplu taşımada yüzde 80’lik düşüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de yaptığı görüntülü konuşmada, gelişmeleri sordu. Soylu da “Özellikle dün ve dünden önceki zaman diliminde alınan kararların sahaya yansımasını takip etmeye çalıştık. Birinci takip ettiğimiz süreç, hareketlenme. Yani milletin mobilizasyonu nasıldı, nasıl ilerliyor? Alınan kararlar ne derece yansımıştır. Özellikle 15 büyükşehirdeki tüm toplu taşımanın ne oranda düştüğü konusunda sonuç aldık. Yani bunu hangi tarihle karşılaştırıyoruz. 1 Mart-23 Mart tarihi arasında. 1 Mart’ı bir tarafa 23 Mart’ı bir tarafa koyarsak toplam toplu taşımada yüzde 80’lik bir düşüş söz konusu yaklaşık 15 büyükşehirde. Yine onun dışında turizm ve turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor” dedi.

Sorumluluğumuzu unutmayacağız

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü, İstanbul’da alınan önlemleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenen parti olarak bu süreçleri özellikle sahiplendik. Kamuoyuna anlatmak ve insanları ikna etmekle de mükellefiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Bu sorumluluğu unutmayacağız. Yaşlı ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşacak öyle bir mekanizma oluşturmalıyız ki bu süreçte milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermeliyiz” diye konuştu.