Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen ve infiale neden olan kadına şiddet olayına da değinen Erdoğan, "Samsun'da yaşanan hadisede asla haklılık payı olamaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi küçük kızının gözü önünde bayılana kadar darp edilmişti. İnfiale neden olan olayın ardından yetkililer derhal harekete geçmiş, Zarap tutuklanmıştı.
"Asla haklılık payı olamaz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaşanan olaya değindi. Kadına şiddete asla taviz verilmeyeceğine belirten Erdoğan, "Kadın hakları konusunda en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetler ülkemizden katbekat fazla. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakla katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne ana muhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.