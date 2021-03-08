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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen ve infiale neden olan kadına şiddet olayına da değinen Erdoğan, "Samsun'da yaşanan hadisede asla haklılık payı olamaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi öldüresiye darp etmişti.
İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi öldüresiye darp etmişti.

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, eski eşi E.M'yi küçük kızının gözü önünde bayılana kadar darp edilmişti. İnfiale neden olan olayın ardından yetkililer derhal harekete geçmiş, Zarap tutuklanmıştı.

"Asla haklılık payı olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaşanan olaya değindi. Kadına şiddete asla taviz verilmeyeceğine belirten Erdoğan, "Kadın hakları konusunda en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetler ülkemizden katbekat fazla. Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakla katledilmesine caddelerin ortasında dövülmesine, son Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkarmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Biz bunları ne ana muhalefete ne de diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
OYNAT 00:21
Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede konuştu. E.M., 'Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın' dedi.

Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
OYNAT 01:57
Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.

Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.

Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu.

Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Bunu dışarı salmayın!
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Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü: Bunu dışarı salmayın!

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