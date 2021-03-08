Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak

Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.



Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.



Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu.