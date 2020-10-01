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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuştu.

Erdoğan, "Burada bir kez daha Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanların koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk Grubu’nun hala ateşkes arayışı içinde olmaları kabul edilebilir bir şey değildir işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olsun. İşte şimdi netice zamanı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. İşgalcilere sessiz kalanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur" dedi.

'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
OYNAT 00:55
'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'


"Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

  • "Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.
  • Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.
  • Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."

'Kudüs bizim şehrimizdir'
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'Kudüs bizim şehrimizdir'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail in Kudüs'ü işgaliyle ilgili 'Kudüs bizimdir. bizden bir şehirdir' ifadeleriyle tepki gösterdi.


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