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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda mülakat kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda seçim beyannamesini açıkladı. Burada yaptığı konuşmada gençlere müjdeleri tek tek sıralayan Erdoğan, kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın da kaldırılacağını, işe alımların gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını söyledi.

16:20 . 11/04/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda müjdeleri peş peşe sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın da kaldırılacağını açıkladı..

KAMUDA MÜLAKAT KALKACAK

'5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını açıklayarak işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatsız bir şekilde, gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. Kamuda işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, ''2015 seçimlerine, "Sen ben yok, Türkiye var" diyerek gittik. Türkiye'yi yanımızda bulduk. 2018 seçimlerine "vakit Türkiye vakti" diyerek gittik. Bugün de Türkiye Yüzyılı için "doğru adımlar" diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız'' ifadelerini kullandı. 'Kalbi bizimle atan her kardeşimiz bu ülkenin bir parçasıdır' diyen Erdoğan, ''Bu yürüyüşün gücünü son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden alıyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bizim eğil İslam aleminden Türk dünyasına tüm dostlarımızın tüm insanlığın vizyonudur. Şu anda 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz sadece Türkiye takip ediyor. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve İslam dünyasının bu heyecanını bu kadro aynen paylaşacak'' açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?
Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili detayları paylaştı. Çelik "Yaklaşık 500 sayfalık bir beyanname var. İçinde yeni anayasa var. Gençlere ev kadınlarına annelerine özel sürprizler var.Evlenmek üzere olan genç hanımefendilere beyfendilere çok cazip bir teklif var evlenmeleri için. Kamusal süreçlerle ilgili çalışmalar var. Çok konuşulacak bir vaat daha var. Kamuya alımlarda mülakatlarla ilgili. Önemli bir şey açıklayacak cumhurbaşkanı. Beyannamede müjdeler olacak. İstanbul'un yeniden inşası için kökten bir çalışma yapılacak. Şehir iki ayrı yakaya taşınacak adeta. Geri kalan kısımda da 500 bin konut yerinde dönüştürülecek. Deprem yönetmeliği ile ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Temiz su ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Sarnıç sistemi uygulanacak. Kent ormanları gelecek" dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#kamu
#mülakat
2 saat önce
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