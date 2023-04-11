Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda mülakat kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda müjdeleri peş peşe sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın da kaldırılacağını açıkladı..
'5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; kamuda işe alımlarla ilgili mülakatın kaldırılacağını açıklayarak işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatsız bir şekilde, gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağını duyurdu.