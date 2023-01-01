Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız

|
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu. Devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için de açıklamalarda bulundu.
İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik.
Geçtiğimiz 20 yılda İstanbul'a kazandırdığımız her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak görüyoruz. Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik.