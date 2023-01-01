Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız

Biz İstanbul’un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme vaadimizi adım adım yerine getiriyoruz. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehre hizmet verecek eserleri birer birer faaliyete geçirdik. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul’u yerleştirdik. Ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Bunlar, Boğaz’ın altından Marmaray’ı geçirebilirler miydi ya? Biz 10 adet sürücüsü metro adımını attık ama bunların haberi yok. Paris'te de bundan var' diyor.