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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'deki teröristler bay bay Kemal'i destekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'de düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, Kandil'deki teröristlerin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyerek "Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Kandil'deki teröristler Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. Demek ki biz doğru yoldayız" dedi. Erdoğan Yedili Masa'nın gizli ortaklarıyla birlikte 11'li masaya dönüştüğüne vurgu yaptı.

16:21 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinde millet ittifakının HDP ve Kandil ile yaptığı işbirliğine tepki gösterdi.

Yedili Masa'nın ve HDP'nin ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın 11'li masaya dönüştüğünü söyleyerek muhalefetin Kandil ile yaptığı işbirliğine dikkat çekti. "Ülkeyi, tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar" diye Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile. Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. Demek ki biz doğru yoldayız. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.
"Altılı masadan 11'li masaya dönüştüler"

"Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.

Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Antalya
#Kepez
#Kılıçdaroğlu
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