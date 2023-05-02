Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'deki teröristler bay bay Kemal'i destekliyor

Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile. Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. Demek ki biz doğru yoldayız. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.