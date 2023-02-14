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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunuzu unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu belirterek, “Kara gün dostluğunuzu unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ''Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi'' açıklamasında bulundu.

12:32 . 14/02/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik. Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir. Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.


Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.


Ayrıntılar geliyor...


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
#Afet
16 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunuzu unutmayacağız
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