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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nden de bir müjdemiz olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Uzun Mehmet Camii açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır" diyen Erdoğan "Birliğimiz bozamayacaklar ifadelerini kullandı. Ayrıca yeni müjdeler gelebileceğini söyleyen Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisinden de bir müjdemiz olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Uzun Mehmet Camiinde kılınan ilk cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Biraz önce cuma namazını eda ettiğimiz Uzun Mehmet Camii’nin, Zonguldak, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum.

  • Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz, ’Allah’ın meclislerine ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başka kimseden korkmayan imar eder’ buyuruyor. Uzun Mehmet Camii’nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır.

"Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var"

Çamlıca’da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Camii ile Ulus’ta ibadete açılan cami de abide eserlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. Bugün burada Uzun Mehmet Camii’ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen, park ve yeşil alanlarıyla 34 bin metrekare alana yayılan, kapalı alanda 6 bin, açık alanda 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahip Uzun Mehmet Camii’nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki ’Ya Allah’ hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır. Uzun Mehmet kim, kömürü bulan. Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nde de benzer bir müjde olabilir
OYNAT 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Ereğlisi'nde de benzer bir müjde olabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Karadeniz Ereğlisi'nden de benzer, yeni müjdeler gelebilir. Biliyorsunuz, bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Bunu televizyon programında açıklamıştım.' ifadelerini kullandı.

"Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar"

Cumhuriyet döneminde il yapılan Zonguldak’ın emeğin ve üretimin şehri olarak milletin gönlünde mümtaz yerini aldığını belirten Erdoğan, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin her mücadeleden zaferle çıkmasının gerisinde birliği, beraberliği vardır. Malazgirt zaferinden 15 Temmuza kadar geçen 1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar. Bunun için cem olduğumuz, yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

  • Cami, cem olunan yerdir. FETÖ’den PKK’ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

Bir müjde de Karadeniz Ereğlisi'nden

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. 2023’e hazır mıyız, 2053’e hazır mıyız, 2071’e hazır mıyız bir olacak mıyız, kardeş olacak mıyız, beraber olacak mıyız? Camilerimiz 1000 yıldır olduğu gibi bu mücadelemizin kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum, ben Devrek’liye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi’nde de benzeri bir müjde olabilir ve bugün inşallah Zonguldak’tan biliyorsunuz bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" dedi.

Uzun Mehmet Camii


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

ÖZEL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu.

  • Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.


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Altı bin kişilik dev camii
FOTOĞRAF 18
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Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor.
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Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
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2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.
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Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.
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Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi.
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Cami, Ya Allah yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak’ın adeta sembolü haline geldi.
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Uzunmehmet Cami’nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti.
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Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah.
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Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekâri tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu.
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Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var.
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Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız.
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Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak.
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İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur.
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Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla.
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Hayırlı uğurlu olsun dedi.
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Altı bin kişilik dev camii "Uzunmehmet": Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

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