Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Bu süreç içerisinde sadece ülkemizin içinde değil aslında dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışımızı devam ettirdik.

"ABD'DEKİ TÜRK EVİ İNŞALLAH BİR MARKA OLACAK"

Biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştık. Amerika'nın Latin Amerika olsun buraları defaatle dolaştık. Ülkemizin mesajını buralara taşıdık, tanınmayan ülkemizi tanıttık. BM'nin tam karşısında Türk Evi'ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız ve oraya böyle bir markayı vurmuş olmamız bizim için değil bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir inşallah marka olacak.

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"BUNLAR UNUTULMAYACAK ESERLERDİR"

Tabii bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de hakikaten abide olacak. Türkiye'de dikkat edilirse altyapıda, üstyapıda, yüksek hızlı trenlerden tutunuz, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne varıncaya kadar, öbür tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Hepsinden öte bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar bu otoyolu yapmamız bir başka şaheser.

"YAKLAŞIK 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

56 tane havalimanına çıktık. Çok daha önemli bir adım o da 6 bin 100 kilometre bizim yolumuz vardı. Ama bunlar tabii otoyol falan değildi. Biz bunu yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık. Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi ama biz bunu 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok.

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"GENÇLERİMİZ KENDİ İLLERİNDE OKUYACAK"

Bu nedir? Bu şudur; artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde bizim gençlerimiz, yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Hakkari'de oradaki üniversitede okuyacak. Aynen Van'da, Şırnak'ta okuyacak.

"İNŞALLAH MÜJDEYİ VERECEĞİM BİRAZ SABIR"

Hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. Bir de şehir hastanelerimizle her yeri donattık. Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Eğer koronavirüs sürecinde bu hastanelerimiz olmasaydı ne olurduk. Bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.