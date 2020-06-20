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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars Barajı'nı açtı: 44 köy suyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. 44 köye ait toplam 475 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturacak barajın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız önlemlerinin etkilerini mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars Barajı'nın açılış törenine telekonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise, son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Sulama tesislerindeki sayıyı da 2 kattan fazla artırdık.

Şehirlerimizi barajlarla donatarak milletimizin refah seviyesini yükselttik.

Kars Barajı'nda geçen yıl su tutunmaya başlanmıştı.

541 bin dekar arazinin sıkıntısız bir mevsim geçirmesi planlandı.

330 milyon TL'ye mal oldu

İnşa bedeli 330 milyon TL olan baraj, bir yılda yapılan yatırımı 2 katıyla geri ödemiştir.

Sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyeti 2 milyar TL'yi bulacaktır.

Ülkemize ve bölgemize büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı.

Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik.

18 yıldır gece gündüz çalıştık, çabaladık.

Attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık.

Felaket tellalları millete karamsarlık aşıladı.

  • Yılmadık, durmadık daha çok çalıştık. Nitekim 2017'de yüzde 7.5'lik büyüme rakamına ulaştık. Biz büyüdükçe ve güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar da arttı.

Aldığımız önlemlerinin etkilerini Mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık.

Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor.

  • Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı Mayıs ayıunda bir önceki aya göre yüzde 22.2 arttı. Borsamız yeniden 100 bin üzerine çıkarak 115 bin bandına dayandı.

Ekonomide ivme bekliyoruz

Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı.

Ekonomiye can suyu veriyoruz, inşallah bu süreçten de güçlü bir şekilde çıkacağız. Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme bekliyoruz.

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